O Arouca foi a Famalicão arrancar uma vitória mesmo ao cair do pano, com uma grande penalidade arrancada no período de compensação, no jogo que encerrou a 26.ª jornada da Liga.

Um jogo equilibrado, mas que caiu para o lado visitante na sequência de uma falta de Otávio sobre Michel mesmo a acabar o jogo, que permitiu a Sylla desbloquear o marcador na conversão do consequente penálti.

Uma vitória que permitiu ao Arouca alcançar o Vitória no quinto lugar, com 41 pontos.

Veja o resumo do jogo: