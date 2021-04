Adán, guarda-redes do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitoria por 1-0 em casa do Farense, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Acho que todos fizemos um grandíssimo jogo. A equipa lutou e segurou um resultado que era importante. Este campo é difícil, o Farense é uma muito aguerrida, mas a nossa equipa deu uma boa resposta.



É uma vitória igual às outras. Desfrutámos de cada vitória. A equipa transmite muita alegria em todos os jogos. Agora vamos desfrutar desta vitória e depois pensar no próximo jogo.



Alívio? Não. Quando estás a fazer as coisas bem, não tens razão para te preocupares. Gostaríamos de ter ganhado os dois jogos anteriores, mas a equipa tenta fazer as coisas bem e está a crescer desde o início de época.»