O Benfica entregou, nesta quinta-feira, o recurso da suspensão de Weigl para o pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

As águias tentam assim ter o jogador alemão à disposição na partida de domingo, frente ao Farense, depois deste ter visto o quinto cartão amarelo, na partida com o Moreirense.

A defesa das águias assenta no argumento de que o cartão amarelo foi mal mostrado, uma vez que houve contacto do defesa dos cónegos com o jogador encarnado, logo não pode ser considerada simulação.