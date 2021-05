Jorge Costa manifestou-se confiante nas possibilidades de o Farense triunfar em casa do Santa Clara, no jogo «mais difícil» da época, para tentar evitar a descida de divisão.



«É o último jogo, o que acontecer acontece e ponto final. Não dependendo só de nós, temos quase a certeza de que aquilo que fizermos de positivo poderá ser suficiente», referiu, na conferência de antevisão à partida da 34.ª e última ronda da I Liga.



Para escapar à descida ou garantir a presença no play-off de manutenção contra o terceiro classificado da II Liga, os algarvios têm forçosamente de triunfar nos Açores e esperar deslizes de Boavista, em Barcelos, ou de Rio Ave, na Madeira.

O técnico dos Leões de Faro espera «um jogo difícil» em que «ambas as equipas têm objetivos diferentes, e estarão focadas» nessas metas, reforçando que para a sua equipa será o encontro «mais difícil da época».

«O Farense será ambicioso, consciente das dificuldades e das necessidades. O ambiente está bom, ganhámos o último jogo [1-0 ao Tondela], o que nos deixou ainda a respirar», comentou.

Jorge Costa lembrou ainda que o Farense, nas últimas seis jornadas, soma apenas uma derrota: «Esse registo tem de nos dar alguma confiança de que podemos ir aos Açores fazer algo de positivo», garantiu.

Sobre o Santa Clara, que está na luta pelo sexto lugar e uma vaga na pré-eliminatória da Conference League, o técnico dos algarvios espera um conjunto «focado e muito moralizado».

«Não tenho esses dados, mas, se calhar, está a fazer a melhor época de sempre da sua história. É uma equipa que está bem, a fazer um final de época extraordinário e às portas de lugares europeus com todo o mérito», concluiu.

O Santa Clara-Farense joga-se esta quarta-feira, às 20h00.