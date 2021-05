Tal como Vitória e Famalicão, o Santa Clara ainda tem hipóteses de se qualificar para as competições europeias. Por isso, Daniel Ramos considera que a sua equipa está com uma «pressão boa» na véspera da receção ao Farense.



«Estamos com uma pressão muito boa, comparativamente ao nosso adversário, que está com uma pressão maior do ponto vista de não conseguir os seus objetivos. Nós estamos com uma pressão muito boa, que é a de jogarmos por um objetivo alto, um objetivo que nos pode levar a um feito importante», disse, em conferência de imprensa.

Em relação ao adversário, o técnico dos açorianos espera que o conjunto algarvio se apresente com uma «pressão mais preocupante» porque está a lutar pela permanência e elogiou o trabalho de Jorge Costa, treinador que «melhorou os índices competitivos da equipa».

Para este último jogo da Liga 2020/21, Daniel Ramos vai pedir aos jogadores para «serem muito daquilo que foram durante o ano».

«Vou pedir para] terem um espírito fantástico de grupo, terem o compromisso muito forte com aquilo a que nos propusemos, com a nossa forma de jogar, que engloba o processo ofensivo e defensivo, e estarmos todos comprometidos neste aspeto», revelou.

«Temos confiança em nós, temos confiança no que estamos a fazer. Somos um grupo que neste momento respira e vive um momento muito saudável, a sensação de que somos todos uma família boa, em que não existe negativismos», acrescentou.



Por último, Daniel Ramos afirmou que vai falar com a estrutura do clube no final do campeonato para saber se continua.

«Não estou nada preocupado com isso [a renovação]. Ficámos de falar depois do campeonato, até porque estamos nestes jogos importantes. Até porque temos um dia importante, o de hoje, e dia importante de amanhã [quarta-feira]», atirou.



Lembre-se que as eleições para a presidência do Santa Clara estão a decorrer esta terça-feira existindo dois candidatos: o atual presidente, Rui Cordeiro, que se candidata a um terceiro mandato, e Miguel Simas, anterior vice-presidente do clube e atual acionista da SAD açoriana.



O Santa Clara-Farense joga-se esta quarta-feira, às 20h00.