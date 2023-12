José Mota quer dar continuidade ao bom momento do Farense frente ao Estoril. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os estorilistas, o treinador dos leões de Faro afirmou ainda que fazer a melhor primeira volta da história do emblema algarvio não é um objetivo.

«Se conseguirmos aliar a esse fator podermos fazer a melhor primeira volta da história do Farense, é sinal de que conseguimos os pontos necessários para atingir esse desiderato. Agora, não é um objetivo. O nosso objetivo é fazermos um bom jogo no Estoril, é vencer o Estoril.»

José Mota afirmou estar atento ao mercado de transferências, mas diz estar satisfeito com os jogadores que tem à disposição.

«Estamos atentos a tudo o que é mercado, mas não estamos obcecados. Eu estou muito contente com o meu grupo, que me tem dado garantias, tem-me dado sequência a nível de trabalho. É um grupo muito motivado e responsável e, portanto, eu não quero perder nenhum destes atletas que está a trabalhar comigo. Se as coisas acontecerem, acontecem de uma forma natural.»

O encontro entre o Estoril e o Farense está marcado para este sábado, às 15h30.