O FC Porto anunciou, esta terça-feira, o regresso de Silvestre Varela para jogar na equipa B, tal como o Maisfutebol noticiou.



Segundo informam os dragões, o extremo de 36 anos assinou por uma temporada e vai integrar o lote de capitães da equipa de António Folha.



Trata-se um regresso do internacional português ao emblema portista pelo qual fez 236 jogos (na equipa principal, entenda-se, pela qual marcou 50 golos), entre 2009 e 2016, tendo conquistado três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Liga Europa.



A contratação de Silvestre Varela enquadra-se numa estratégia habitual da estrutura do FC Porto, nos últimos anos: ter elementos mais velhos na equipa secundária, que, para além da vertente desportiva, sejam referências no balneário para elementos em início de carreira. Além do ex-Belenenses, Nuno Coelho era outro dos alvos para reforçar o FC Porto. Apesar do interesse inicial, as duas partes afastaram-se nos últimos dias e para já, o médio defensivo/central continua a treinar juntamente com o plantel do Desp. Chaves.



Além de FC Porto e Belenenses, lembre-se que Varela jogou no Sporting, Casa Pia, Estrela da Amadora, WBA, Vitória de Setúbal, Recreativo, Parma e Kaiyserispor.