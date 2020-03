Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após o triunfo por 2-0 nos Açores, frente ao Santa Clara, em jogo da 23.ª jornada da Liga:



«Era um jogo difícil. Apanhámos uma equipa que tem qualidade individual e na sua dinâmica coletiva. É muito bem orientada. Por isso, tínhamos de estar num nível elevado. Não no que foi o espetáculo do jogo, mas sim da presença em todos os momentos. Foi um jogo onde o impacto físico foi importante. Não só, mas também.



Percebemos que o Santa Clara jogou com um losango no meio-campo. Era importante dar profundidade nos flancos e tentámos variar rapidamente o jogo. Os médios do Santa Clara acabariam por ter dificuldades para chegar no apoio aos laterais. O golo é um bom exemplo. O Manafá entra em condução e ficou na cara do golo depois de uma combinação. O Santa Clara é uma equipa difícil que dificulta quem joga aqui. Os meus jogadores estão de parabéns, fizeram um bom jogo. Não foi espetacular, mas os jogadores mostraram um grande espírito.»



[Apostas em Manafá e Danilo]:



«Treinador está sujeito aos resultados. Ouça, acho que hoje em dia é difícil lidar com tudo o que envolve e gravita à volta do futebol. São as redes sociais, algumas pessoas mal-intencionadas que através da imprensa criam confusão. Aproveito para mandar um beijo muito grande aos meninos do IPO, do hospital de São João no Porto e aos meus filhos. A minha família sofre com isto. Não é com as derrotas ou as vitórias, mas com o que gravita e que é uma selvajaria. Muitas vezes as pessoas não têm respeito pelas pessoas, independentemente da cor futebolística. Ao longo dos anos tenho vivido momentos difíceis, mas só tendo uma família com grandes princípios, que me foram transmitidos pelos mais pais, nos permite superar algumas coisas.»



[Ausência do Uribe]:



«Sim, o Uribe estava com dores na face posterior da coxa e achaámos por bem não arriscar. Há um ou outro jogador que estão com fadiga pelo acumular de jogos. Hoje era importante ter o Manafá, laterais que se projectassem bem, protegendo o Corona. Temos de fazer essa gestão. Treinamos com eles todos os dias. Ninguém quer ganhar mais do que eu e os jogadores. Queremos tanto como todas as pessoas que amam o FC Porto.»





[Benfica empatado ao intervalo. As próximas horas vão ser de ansiedade?]:



«As próximas duas são de avião. Para cá houve uma turbulência terrível e suponho que para lá também será.»