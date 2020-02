O FC Porto somou neste sábado a terceira derrota em outros tantos jogos na fase de apuramento de campeão de juniores, ao perder com o Benfica, no Seixal, por 2-1.

Francisco Conceição, filho do treinador da equipa principal do FC Porto, esteve em destaque durante a partida ao marcar o golo dos dragões. Porém, foi ainda protagonista de uma outra situação já fora de campo.

Após ser substituído, o jovem jogador do FC Porto reagiu às provocações que vinham da bancada com um gesto obsceno, conforme se pode ver num vídeo publicado no Twitter e que pode ver abaixo.