A 7.ª jornada da I Liga ditou multas a FC Porto, Sporting e Benfica, devido a utilização de engenhos pirotécnicos, comportamento incorreto do público e atrasos. A maior multa foi aos dragões, seguidos dos leões e das águias, respetivamente pelos jogos ante Gil Vicente, Rio Ave e Portimonense.

O FC Porto foi multado num total de 7.372 euros. Deste valor, 3.468 euros foram por «atraso no início e reinício do jogo», de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. No caso específico, a primeira parte «iniciou com quatro minutos de atraso» e a «segunda parte com dois minutos de atraso», sendo que «não foi apresentada nenhuma justificação para o sucedido». Já 3.190 euros foram por «comportamento incorreto do público», pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos». Os restantes 714 euros deveram-se também aos adeptos, por cânticos insultuosos aos 44 minutos e aos 45+2m, aquando de pontapés de baliza do guarda-redes do Gil Vicente.

O Sporting foi castigado em 5.814 euros, 5.100 deles devido ao público, com o «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos», no caso petardos e flashlight, em vários momentos. Os outros 714 euros foram pelo cântico, aos 52 minutos de jogo, na Bancada Topo Norte, setor A17: «Benfica é me***». O Rio Ave foi multado em 490 euros devido a «atraso no reinício do jogo» em três minutos, sem ter sido «apresentada qualquer justificação para o atraso».

Já o Portimonense-Benfica originou um processo de inquérito, com os encarnados a serem multados ainda em 3.190 euros por «comportamento incorreto do público», associado ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» em vários momentos do jogo. Foram utilizados potes de fumo, petardos e flashlight. Os algarvios foram punidos em 612 euros pela «entrada e permanência de objetos não autorizados», nomeadamente os engenhos pirotécnicos deflagrados por adeptos do Benfica.

Estreia de Moreno em Chaves com multas

A estreia de Moreno no comando técnico do Desportivo de Chaves, ante o Estrela Amadora, ditou uma multa de 1.020 euros aos flavienses, devido ao «quadro técnico sem as habilitações mínimas». «Embora tendo informado o delegado da equipa visitada na reunião preparatória e antes do início do jogo sobre a regulamentação a permissão de apenas o treinador principal poder estar em pé, em permanência, a dar instruções para dentro do retângulo de jogo, o treinador-adjunto da equipa visitada, João Miguel da Cunha Teixeira [ndr: Moreno] esteve em pé e em permanência, vários períodos da segunda parte, a dar instruções para o interior do retângulo de jogo», lê-se, no mapa de castigos. A mesma razão ditou uma multa de 204 euros a Moreno.

Confirmado foi também um jogo de suspensão e uma multa de 840 euros ao treinador do Arouca, Daniel Ramos, expulso no jogo em Famalicão, depois de «lançar/pontapeou deliberadamente um objeto para o interior do terreno de jogo», no caso uma garrafa, como foi possível ver nas imagens televisivas do encontro.

Borja «esteve impedido momentaneamente» e o Sp. Braga foi multado

Outro dos jogos de cartaz da jornada, o Sp. Braga-Boavista, ditou uma multa de 1.112 euros aos bracarenses, por atraso de «três minutos» no início da segunda parte, «devido à chegada tardia ao túnel de acesso ao relvado pelo Sp. Braga», que justificou a situação com o facto de o jogador n.º 26, no caso é Cristián Borja, ter estado «impedido momentaneamente».

O Boavista foi multado em 327 euros por «comportamento incorreto do público», associado a cânticos insultuosos ao Sp. Braga e ao árbitro Artur Soares Dias.