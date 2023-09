Roger Schmidt fez nesta quinta-feira, véspera do Benfica-FC Porto, a antevisão do clássico referente à 7.ª jornada da Liga 2023/24.

Os dragões venceram nas últimas duas visitas ao Estádio da Luz, mas o treinador da formação encarnada desvaloriza esse dado, recordando que a sua equipa garantiu, por exemplo, o triunfo na Supertaça e no Dragão, na época passada.

«Esses jogos são história, há sempre estatísticas para falar. Se queremos ganhar amanhã, não tem nada a ver com os jogos das épocas passadas ou com a Supertaça, ou com a nossa vitória no Dragão no ano passado. Amanhã é um jogo novo, um novo começo, desde o primeiro minuto tens de pensar no plano de jogo e a equipa que tiver capacidade para dominar e influenciar o jogo sairá vencedora. Não estou a pensar no que aconteceu no passado. As duas equipas estarão preparadas e motivadas para amanhã, vão dar tudo, e nós queremos ser a equipa que ganha os três pontos amanhã.»

O Clássico entre Benfica e FC Porto tem pontapé de saída marcado para as 20h15 desta sexta-feira. Acompanhe AO MINUTO no Maisfutebol.