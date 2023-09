O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez esta quinta-feira o lançamento do clássico da Luz e esclareceu as palavras após o jogo com o Gil Vicente, onde visou o departamento médico dos dragões pela ausência de Pepe.

Além disso, o técnico portista confirmou que o internacional português está «em dúvida» para o jogo da sétima jornada da Liga.

«A exigência começa no presidente que é exigente com ele e os outros, acabando no tratador de relva, sem desprimor. Aqui há uma exigência grande, muita vontade de fazer as coisas como devem ser feitas. O departamento médico faz parte da equipa profissional de futebol e tem feito um bom trabalho nestes anos, o que não é fácil. Uma época desportiva tem muitas situações onde necessitamos da recuperação de atletas em termos de lesões, mas também na recuperação física para estarem ao mais alto nível de três em três dias. Não há caso nenhum, houve um jogador que ficou de fora, manifestei-me daquela forma. Depois, entendi o que foi feito. Num dia de jogo, a pressão do jogo é grande e quando temos um atleta da importância do Pepe dentro e fora do campo, uma ou outra situação é clarificada e aqui ninguém está contra ninguém», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Pepe está em dúvida, não sabemos, vai ser até à hora do jogo. Se estivesse apto, estava, se não estivesse e o departamento médico dissesse que não podia contar com ele, também o diria. Neste momento, é uma duvida», garantiu o técnico.

O Clássico entre Benfica e FC Porto tem pontapé de saída marcado para as 20h15 desta sexta-feira. Acompanhe AO MINUTO no Maisfutebol.