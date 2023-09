Angel Di María falhou a deslocação a Portimonense por lesão e Alexander Bah foi substituído com queixas físicas, mas Roger Schmidt confirmou que os dois jogadores estão aptos para o Clássico desta sexta-feira, na Luz, diante do FC Porto.

«Temos muitos jogadores em boa forma, todos os jogadores estiveram no treino hoje. Temos alguns pequenos problemas, mas estamos preparados para o jogo. É no nosso estádio, um jogo com um rival direto onde podemos conquistar três pontos. Sabemos que temos de estar num nível alto, porque eles também jogam bem», começou por dizer o técnico dos encarnados, que foi posteriormente confrontado com as situações de Di María e Bah.

«Todos os jogadores estiveram no treino hoje», rematou.