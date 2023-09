Na antevisão ao clássico com o FC Porto na Luz, Roger Schmidt avaliou as últimas exibições de Anatoliy Trubin na baliza do Benfica e garantiu que tem confiança no novo guarda-redes dos encarnados.

«Ele não está nervoso, de todo. É muito calmo. Mesmo contra o Salzburgo, foi o primeiro jogo no nosso estádio, mas durante o jogo ele esteve calmo e conseguiu focar-se no que tinha de fazer no campo e é o que tem de fazer amanhã [sexta-feira]. Cada jogo vai ajudá-lo a habituar-se a tudo: à equipa, aos colegas e ao estádio, claro. Está muito motivado, não vejo um guarda-redes nervoso ou a pensar demasiado nisto. Está muito bem preparado pelos treinadores de guarda-redes. Tenho confiança de que vai fazer um ótimo jogo amanhã [sexta-feira]», disse o técnico alemão em conferência de imprensa.

O Clássico entre Benfica e FC Porto, da sétima jornada da Liga, está agendado para as 20h15 desta sexta-feira. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.