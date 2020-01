Sérgio Conceição diz que o FC Porto fez uma segunda parte de grande nível contra o Sp. Braga, principalmente até aos 75 minutos. O treinador reagiu assim à derrota no Dragão:



«O Sp. Braga marcou num canto que surgiu do nada, aproveitou uma segunda bola. Até aos 15/20 minutos demorámos a encaixar e a condicionar o Braga. A partir daí conseguimos fazê-lo, criámos situações e falhámos um penálti. Merecíamos outro resultado ao intervalo.»



«Iniciámos a segunda parte de forma muito forte e até aos 75 minutos acho que vimos o melhor Porto da época aqui no Dragão. Falhámos mais um penálti e isso podia quebrar a equipa emocionalmente, mas ainda empatámos e depois fomos castigados noutro canto. Assumo a responsabilidade, foi um jogo ingrato, infeliz e com muita estrelinha para o Braga.»



