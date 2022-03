Apesar de já o ter feito na flash interview, Sérgio Conceição voltou a falar sobre a prestação de Vitinha contra o Paços de Ferreira e destacou a evolução que este teve. Pelo meio, o treinador do FC Porto destacou o papel de Diogo Costa no lance do 3-1.



«Na flash dei o exemplo do Vitinha. Se calhar foi quem mais bolas recuperou hoje. Isso é muito importante. Para mim intensidade no jogo é a capacidade que a equipa têm de estar perto do jogo e de querer ter sempre a bola. É preciso muito trabalho e um espírito muito grande para que se esteja preparado fisicamente e psicologicamente. Não é fácil pedir outras coisas a um jogador tecnicamente evoluído, mas eu peço. Depois aparece a qualidade do jogador em si e atingem patamares que se calhar nem eles próprios imaginavam», começou por dizer, na sala de imprensa da Mata Real.



«Caso contrário tínhamos uma foca com a bola na ponta do nariz, tipo circo. O futebol não é isso. Olho para a espetacularidade do futebol. Disse na antevisão que gosto de ver... Viu o nosso terceiro golo. Quem foi o principal obreiro desse terceiro golo? Foi o Diogo Costa. Circulámos no nosso terço defensivo e no momento certo colocámos bola na frente. Isso é trabalho. Parabéns aos treinadores de guarda-redes. Se calhar há um ano o Vitinha tinha ficado a filmar aquela bola e aparecia lá mais tarde. Depois com a qualidade dele, dois toques para o Taremi, enfim. É a qualidade individual deles. Foi um golo fantástico. Se dermos rigor, não castamos nada. Damos consistência e solidez à equipa que é o que eu quero» acrescentou.