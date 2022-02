Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) frente ao Moreirense:

«Sabíamos que as caraterísticas e a dinâmica do jogo do adversário, e também pelo resultado da última jornada, era expectável termos dificuldades. Entrámos muito bem, fizemos uma boa primeira parte até ao golo, com muita qualidade, com posse, mas com posse objetiva, a querer chegar à baliza. Fizemos o golo e depois ali, nesse jogo direto do Moreirense, numa ou outra segunda bola não estivemos tão agressivos. Faz parte, é a reação natural do Moreirense, que não chegou a criar perigo, há falta sobre o Fábio [no lance do penálti revertido]. Iniciámos o segundo tempo com essa intenção, o primeiro remate do Moreirense é ao minuto 31, depois houve a expulsão. O jogo não foi muito bonito, mas foi disputado, teve momentos que me agradaram ais do que na quinta-feira contra a Lazio. Os jogadores estão de parabéns porque não houve nenhum comentário sobre esse jogo, não há qualquer tipo desculpa. Vitória justa num jogo sempre difícil».

«Houve muitos momentos neste jogo que tivemos mais qualidade do que com a Lazio. Há momentos em que há brilhantismo na forma como chegamos à baliza, gosto que o adversário sinta a variedade com que chegamos à baliza. A parte final já é outro jogo, conhecendo o Ricardo, sei que queriam fazer tudo para empatar o jogo. Fomos resolvendo os problemas da melhor forma».