Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre o Arouca.

«Foi um jogo difícil, é sempre difícil vir aqui. O relvado não é fácil, a equipa do Arouca é organizada, agressiva e intensa. Houve pouca espetacularidade e poucos lances no ataque. Mas sabíamos que quando chegávamos bem, criávamos perigo. Não criámos tanto mais pela qualidade defensiva do Arouca do que por demérito. Na segunda parte entrámos forte no jogo, marcámos, conseguimos oportunidades para definir de outra forma. Podíamos ter marcado mais, mas seria injusto para o Arouca.»

[sobre o estado de saúde de Diogo Costa]

«Foi fazer exames ao hospital, ainda não sabemos o resultado, mas era impeditivo de continuar.»

[Pepe voltou à equipa e o FC Porto não sofreu]

«Tal como fazer golos deve-se ao coletivo, não sofrer também tem a ver com isso. A solidez defensiva é essencial para ganhar jogos. Nãos sendo conservador, gosto de não sofrer golos. A partir de hoje à noite, vamos pensar no Sporting. Hoje era importante o Pepe entrar de início.»

[sobre as substituições]

«Faltava capacidade para atacar mais as costas da defesa do Arouca. Procurei isso com o Galeno e dar mais presença na área com a entrada do Taremi. O João Mário dá mais profundidade ao lado direito e precisávamos disso.»

[sobre as 16 vitórias consecutivas que permite igualar o recorde de Villas-Boas]

«Isso faz sentido, se ganharmos o campeonato. Vitórias servem para vencer títulos.»

[Como estão os reforços?]

«Têm ainda que sofrer para chegar ao ponto que queremos. Faz parte. É preciso treino e tempo, mas a qualidade está lá. Se vieram ajudar a nossa equipa, é porque eu acho que têm qualidade.»