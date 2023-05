Sérgio Conceição lançou o tema na antevisão do Famalicão-FC Porto e o Maisfutebol fez as contas.

Que equipas fazem mais faltas nos jogos contra Benfica e FC Porto? E, por outro lado, quantas fazem os dois candidatos ao título nos seus jogos?

Considerando as 32 jornadas disputadas até ao momento, é verdade que os adversários fazem mais faltas nos jogos contra o FC Porto em comparação com os do Benfica, mas também o é que os dragões «respondem» também com mais faltas por jogo.

Em média, os adversários do FC Porto fazem 14,8 faltas por jogo, enquanto contra o Benfica fazem 12,9.

Por sua vez, a equipa de Conceição faz em média 14,6 faltas por jogo. Mais do que os comandados de Roger Schmidt, que apresentam uma média de 12,7 faltas cometidas.

Ou seja, a conclusão mais evidente a tirar é de que os jogos com o FC Porto têm em média mais duas faltas para cada lado do que os do Benfica.

Os adversários que mais e menos faltas fizeram contra Benfica e FC Porto

Arouca (6), Marítimo (5) e Casa Pia (7) foram os três adversários que em jogos contra o Benfica não chegaram sequer à dezena de faltas, um registo que contra o FC Porto aconteceu apenas com Paços de Ferreira (8) e Vizela (9).

No polo oposto, as equipas que igualaram ou superaram a vintena de faltas contra o FC Porto foram Marítimo (28), Boavista (25), Vitória (20) e Casa Pia (20), na última jornada. Enquanto contra o Benfica o máximo de faltas que uma equipa cometeu neste campeonato foi do Famalicão (19).

Noutro capítulo, os jogos em que o FC Porto fez mais faltas foi contra o Sporting (23), em Alvalade, Famalicão (22) e Estoril (22) e aqueles em que fez menos foi contra Portimonense (7), Rio Ave (8) e Gil Vicente (9).

Já o Benfica fez menos de dez faltas em sete jornadas: Arouca (6), Casa Pia (9), Vizela (9), Rio Ave (3), Estoril (9), Chaves (7) e Gil Vicente (8). A equipa de Roger Schmidt ultrapassou as 20 faltas em apenas um jogo: em Guimarães, frente ao Vitória (22).