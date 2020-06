Corona, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 1-0 frente ao Marítimo, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Preparámo-nos para isto e no final de contas demos uma boa resposta»



[Colegas em dificuldades físicas?]:



«E eu também. Acho que todos sentimos dificuldades em voltar, mas com este espírito de equipa, vamos sempre conseguir os três pontos.»



[Sabia do resultado do Benfica]: «Não, não sabia. Só soube agora no final.» Acho que fizemos um bom jogo, demos uma boa resposta e podíamos ter feito mais golos.»



[E agora que sabe do resultado do jogo do Benfica, o que muda?]:



«Claro que estamos contentes, mas isto não muda nada da concentração da equipa.