Depois de ano e meio em que os adeptos foram uma raridade nos estádios, devido à pandemia da covid-19, as bancadas voltaram a encher-se esta época. O regresso, no entanto, foi progressivo, e só a partir da jornada oito os recintos desportivos tiveram autorização para ter uma lotação máxima de 100 por cento.

Ora, apesar de estarmos a duas jornadas do final do campeonato, o Maisfutebol fez um levantamento, entre os clubes que levam mais gente aos estádios – FC Porto, Sporting e Benfica –, de quem efetivamente teve as melhores assistências a jogar fora de portas.

Nos 13 jogos que tiveram em comum, os dragões levam clara vantagem, já que tiveram a melhor assistência em nove dessas 13 ocasiões – o bom momento que a equipa de Sérgio Conceição atravessa esta temporada certamente ajudará.

De resto, foi também o FC Porto que protagonizou a maior assistência em 21/22 num encontro em que não estiveram dois dos chamados «três grandes» em campo: foi na jornada 29, quando 19232 pessoas assistiram ao triunfo em casa do Vitória do Guimarães, por 1-0.

Refira-se que só o Portimonense e o Paços de Ferreira ainda não fizeram o pleno relativamente aos três primeiros classificados esta época: os algarvios recebem o Sporting no próximo sábado, enquanto o Benfica joga na Capital do Móvel na última jornada.

Veja na galeria acima associada as assistências de FC Porto, Sporting e Benfica a jogar fora de casa (nota: o asterisco em alguns jogos significa que os mesmos foram jogados com a lotação reduzida, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19).