Fábio Cardoso, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga por 2-0

«Trabalhámos bem, preparámos bem o jogo. Temos qualidade e demonstrámos isso em casa, diante dos nossos adeptos.»

«É o trabalho de toda a equipa. Defendemos e atacámos bem. Agora é recuperar antes do próximo jogo.»

«Muito feliz por marcar, ainda para mais em casa.»

«É continuar no mesmo caminho de trabalho. Sabemos que nem tudo está bem, nem tudo está bem. As contas fazem-se no fim. É continuar assim.»