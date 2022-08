O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que o processo disciplinar instaurado na sequência dos bonecos pendurados no viaduto da Alameda do Dragão, antes do FC Porto-Benfica, em fevereiro de 2020, esteve parado mais de um ano e foi agora arquivado.

«No dia 16.08.2022, o Conselho de Disciplina decidiu arquivar o processo de inquérito dada a prescrição que já tinha ocorrido antes de os autos lhe terem sido remetidos pela Comissão de Instrutores da Liga. O processo disciplinar esteve parado na fase de instrução, sem que qualquer diligência tenha sido praticada, durante cerca de 14 meses (entre 27 de maio de 2021 e 25 de julho de 2022)», pode ler-se no comunicado do órgão federativo.

Os factos ocorreram a poucas horas do início do clássico que os dragões venceram por 3-2. Nas redes sociais, foram partilhadas várias imagens dos dois bonecos, um deles equipado com as cores do Benfica e outro com uma camisola semelhante às utilizadas pelos árbitros.