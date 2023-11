O FC Porto perdeu esta noite no Estádio do Dragão, por 1-0, frente ao Estoril, no jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga.

Um golo de livre de Holsgrove, aos 75m, fez a diferença no marcador.

Com este resultado, o Estoril deixa o último lugar da Liga. O FC Porto, atual terceiro classificado, pode perder terreno para os rivais Benfica e Sporting.