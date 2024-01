FIGURA: Wendell

Uma grande noite do lateral-esquerdo brasileiro do FC Porto, ao bisar na goleada ao Moreirense. Desbloqueou cedo o marcador aos oito minutos a cruzamento de Francisco Conceição e fez ainda o 4-0, concluindo uma bela jogada a cruzamento de João Mário. Depois de inaugurar o marcador, foi tendo participação no ataque, foi quem mais ficou perto de marcar de novo ainda na primeira parte e anulou a melhor aproximação do Moreirense, com um grande corte a remate de Kodisang.

MOMENTO: o bis de Wendell para uma noite em grande (72m)

Wendell já era, à altura, provavelmente o maior destaque do FC Porto ante o Moreirense e concluiu uma noite de glória ao bisar na partida aos 72 minutos, num lance que iniciou e concluiu a cruzamento de João Mário, com uma finalização hábil de primeira. Um golo que deu rótulo de goleada ao resultado, antes da saída para a ovação aos 79 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Alan Varela: estreia a marcar pelo FC Porto, para fechar o marcador, após a assistência primorosa para o 2-0, no cruzamento concluído por Evanilson, e de fazer o passe para Galeno assinar o 3-0. Foi farol na construção de jogo do FC Porto entre Fábio Cardoso e Pepe e voltou a ser, agora com Eustáquio próximo de si na vez do castigado Nico González (e Iván Jaime na última meia-hora), peça importante na saída dos dragões a jogar e na combatividade que, de forma global, foi mostrando ao longo do jogo.

Evanilson: estava mais discreto ofensivamente até então, mas apareceu para dar mais descanso ao FC Porto, ao fazer o 2-0 à hora de jogo, acentuando a veia goleadora dos últimos jogos, depois do hat-trick ante o Estoril para a Taça de Portugal e do golo que fechou o triunfo ante o Sp. Braga. Já são 16 golos em 2023/24 e caminha a passos largos para bater a marca de 21 golos de 2021/22.

Galeno: deixou a sua marca no jogo com o 3-0 aos 69 minutos, que arrumou com as aspirações de possível recuperação do Moreirense na luta pelo resultado.

Kodisang: protagonizou as duas melhores aproximações do Moreirense à baliza do FC Porto, a acabar a primeira parte e a abrir a segunda.

Francisco Conceição: com atitude na pressão à equipa do Moreirense desde cedo na saída a jogar, o extremo foi, no capítulo ofensivo, importante na construção do resultado. Com um cruzamento bem puxado ao segundo poste, assistiu Wendell para o 1-0 aos oito minutos.

Camacho: foi dos jogadores que mais tentou dar algo nas saídas do Moreirense para o ataque, na primeira parte. Nos primeiros minutos teve duas investidas pelo corredor esquerdo que serviram de aviso ao FC Porto e também combinou para algumas saídas rápidas da equipa, embora sem grande consequência junto da área defensiva dos azuis e brancos. Tentou a sua sorte após boa transição com Alanzinho, aos 28 minutos, mas Diogo Costa defendeu.

João Mário: exibição com alguns apontamentos interessantes, muito ofensivo pela direita e a fazer a assistência para o 4-0 de Wendell.