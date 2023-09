Sérgio Conceição disse em conferência de imprensa que Pepe está «em dúvida» para o clássico de sexta-feira no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Porém, o defesa continua remetido a tratamento.

Pepe não pisou o relvado do Olival nesta quinta-feira, no último treino antes da viagem para Lisboa. Ainda assim, tendo em conta as declarações do treinador, é uma possibilidade para o embate com as águias.

De resto, como Conceição tinha anunciado, Danny Namaso está perto da recuperação plena, tendo evoluído para treino integrado condicionado.

Zaidu, Veron e Evanilson continuam em tratamento, Marcano iniciou o processo de recuperação pós-operatório no clube e o treinador do FC Porto voltou a chamar dois defesas da equipa B: Zé Pedro e João Mendes.