As contas da SAD do FC Porto relativas à época passada apresentaram um resultado negativo de mais de 47 milhões de euros. O relatório inclui o pagamento de um prémio de 1,6 milhões à administração da SAD, o que motivou uma série de críticas.

Este sábado, a SAD portista emitiu um comunicado na página oficial do clube, onde esclarece as circunstâncias em que esse valor foi pago «a título de remuneração variável aos administradores executivos da FC Porto, Futebol SAD».

A nota explica que esse prémio tinha a ver com o desempenho na época 2021/22, na qual «o FC Porto conquistou o título nacional de futebol e a sociedade apresentou resultados francamente positivos».

O documento recorda ainda quais são as «três condições cumulativas que devem verificar-se para o pagamento de prémios à administração»: ser campeão nacional, apurar-se para a Liga dos Campeões e terminar o exercício com lucro.

A SAD do FC Porto lembra que essas três condições se verificaram na temporada em causa, mas os prémios foram pagos já no decorrer do exercício seguinte, após 1 de julho de 2022.

«De resto» - conclui a nota - «os prémios ao plantel, à equipa técnica e à administração são sempre pagos na época seguinte à que determinou esse direito».