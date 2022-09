O FC Porto goleou o Sp. Braga por 4-1, em jogo da oitava jornada da Liga.

Os golos dos dragões foram anotados por Evanilson, Eustáquio, Pepê e Galeno. Por sua vez, um autogolo de Pepe permitiu aos bracarenses reduzirem a diferença no marcador.



Com esta vitória os campeões nacionais igualam os minhotos no segundo lugar da Liga: as duas equipas têm 19 pontos.