Mario González, avançado do Tondela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota dos beirões no Estádio do Dragão.

«Acho que fizemos o trabalho que preparámos durante a semana. Se fazes golos e não conseguim0s uma vitória, não está tudo. Fizemos um bom jogo, tivemos oportunidades até ao final e isso é o mais importante. Continuar a trabalhar para fazer um bom jogo no próximo.

Levar um ponto daqui era muito importante. O FC Porto é muito forte e eficaz e ficou difícil.»

[golos podem ser sinal de que vem aí o melhor Mario González?]

«Acho que sim, mas não sei. Trabalho para ajudar a equipa todos os dias. Foi um bom dia para mim, mas não para a equipa, por isso não estou contente.»