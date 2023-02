À semelhança do que aconteceu nos dois meses anteriores, Diogo Costa foi novamente eleito o melhor guarda-redes da Liga, desta feita relativamente aos meses de dezembro e janeiro.

O jogador do FC Porto arrecadou 31,85% dos votos dos treinadores e ficou à frente de Odysseas Vlachodimos (Benfica), com 15,56%, e de Arruabarrena (Arouca), com 10,37%.

Durante este período, Diogo Costa sofreu apenas dois golos em quatro jogos disputados.