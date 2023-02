Figura: Galeno a todo o gás

O FC Porto atacou quase sempre pela esquerda porque era lá que estava Galeno. O brasileiro esteve sempre disponível, sempre bem colocado, entre Edwards e Bellerín, para fazer estragos nas transições rápidas do FC Porto. Conquistou metros no relvado com as constantes subidas pela ala, combinando muitas vezes com a velocidade de Zaidu para chegar rápido à área. Teve uma boa oportunidade para marcar na primeira parte, aproveitando um corte incompleto de Coates, depois foi também ele que faz a assistência para Taremi atirar ao poste. Saiu do jogo combalido, já com o FC Porto em vantagem, com problemas físicos.

Positivo: Uribe volta a marcar ao Sporting

Já tinha marcado na primeira volta, no Estádio do Dragão, e voltou a colocar o seu nome em destaque na ficha do jogo esta noite, com novo golo. Jogou ao lado de Grujic, mas com mais liberdade do que o sérvio, subindo muitas vezes no terreno à procura de bolas soltas. Foi num ressalto que acabou por chegar ao golo, ficando destacado na área, apenas com Adán pela frente e atirou para o poste mais distante.

Outros destaques: confira a ficha do jogo

Marcano

Grande jogo do central espanhol, com cortes determinantes ao longo de todo o clássico. Começou por anular um cruzamento perigoso de Trincão, depois também foi célere a ganhar posição quando Chermiti se preparava para rematar. Voltou a crescer na parte final do jogo, quando o Sporting aumentou a pressão nos instantes finais.

João Mário

Esta em grande forma e terá sido por isso mesmo que Ruben Amorim remodelou a ala esquerda. Saiu muitas vezes a jogar pela ala, mesmo com um corredor especialmente congestionado com Trincão, Fatawu e ainda Matheus Reis. Ainda assim, conseguiu levar a sua avante por várias vezes. Na primeira parte destacamos um pormenor, a forma como controlou uma bola alta na área do FC Porto, para sair mais uma vez rápido a jogar. Falhou apenas uma vez, já na parte final do jogo, num lance que quase resultou no empate do Sporting.

André Franco

Beneficiou da onda de lesões que fustigou o plantel do FC Porto e que lhe abriu caminho para uma entrada direta no onze, à frente, inclusive, de Stephen Eustáquio, que estava em dúvida, mas esteve no banco. Jogou mais solto do que Uribe e Grujic, apareceu em várias zonas do campo e marcou particamente todos os pontapés de canto do FC Porto.

Taremi

Não foi propriamente um clássico de Taremi, mas o avançado iraniano apareceu em alguns momentos fulcrais do jogo, com destaque para duas oportunidades flagrantes, ainda na primeira parte. Na primeira, a passe de Galeno, atirou ao poste, mas segundo, em mergulho, cabeceou na área, ao lado.

Pepê

Jogo muito equilibrado do brasileiro que acabou por matar o clássico com o segundo golo do FC Porto em tempo de compensação.

Diogo Costa

O Sporting rematou muito, mas foram poucos os remates enquadrados, portanto, Diogo Costa não teve uma noite muito complicada em Alvalade. Na retina fica a defesa da noite, com uma espetacular estirada a um livre direto de Edwards já perto do intervalo.

Os destaques do Sporting