A 30.ª jornada da Liga arranca esta sexta-feira Santa e prolonga-se até segunda-feira.

O Arouca-Santa Clara abre a primeira das cinco rondas do escalão principal escalão do futebol nacional, no qual se aproximam as grandes decisões, desde a luta pelo título, lugares europeus e permanência. Seguem o dérbi minhoto entre Famalicão e Gil Vicente e a visita do Paços ao Castelo.



No sábado, véspera de domingo de Páscoa, há quatro encontros: no Minho, no Jamor, na Madeira e no Dragão. Há dois jogos importantes nas contas da manutenção: o Moreirense-Tondela e o Belenenses-Vizela. Marítimo e Boavista, em posições mais tranquilas, medem forças na Madeira e o dia fecha com a receção do líder FC Porto ao Portimonense.

Para domingo está reservado o jogo de maior cartaz da ronda: o dérbi de Lisboa entre Sporting e Benfica. A ronda fecha na segunda-feira com o Estoril-Sp. Braga.



Siga, ao minuto, tudo sobre a 30.ª jornada da Liga, no Maisfutebol, com os repórteres a partir dos estádios, com crónicas, destaques, vídeos dos golos, resumos e reações dos protagonistas. Veja, abaixo, os lesionados, os castigados, outros impedidos e as listas de convocados, num artigo em permanente atualização.



SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL

Arouca-Santa Clara, 15h30



Arouca



Lesionados: Pedro Moreira, Yaw Moses, Sema Velázquez, Eboué Kouassi e Fernando Castro.



Castigados:



Convocados: não divulgados



Santa Clara



Lesionados: Costinha;



Castigados:



Outros



Convocados: não divulgados

Famalicão-Gil Vicente, 18h00



Famalicão



Lesionados: Rúben Lima, David Tavares, João Carlos Teixeira, Iván Jaime e Ivo Rodrigues;



Castigados: Riccieli;



Convocados: não divulgados;



Gil Vicente

Lesionados: Murilo Souza.

Castigados:

Convocados: não divulgados