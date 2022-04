O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, sublinhou esta quinta-feira que a sua equipa vai lutar pelos três pontos em cada um dos cinco jogos até ao final do campeonato, prometendo disputa já para a deslocação a Guimarães, no duelo da 30.ª jornada da I Liga, ante o Vitória.

«Vamos tentar abordar os jogos de uma forma pró-ativa, tentando sempre lutar pelos três pontos, independentemente do campo e do adversário. É com esse intuito que preparei a semana, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, num campo com um ambiente normalmente fantástico», disse César Peixoto, na antevisão a um jogo entre duas equipas separadas por três pontos (39 para o Vitória e 36 para o Paços, sexto e sétimo classificados, respetivamente).

Peixoto empurrou o Vitória de Guimarães para as ambições europeias e sublinhou que o Paços, apesar de ter praticamente assegurada a permanência, quer acabar bem a época e sem distrações.

«O Vitória é uma boa equipa, tem bons jogadores e planeou a época para lutar pelo quinto lugar, para ir à Liga Europa. Coletivamente, são fortes, têm boas dinâmicas pelos corredores e chegam com muita gente às zonas de finalização. Temos feito um trabalho árduo para estarmos mais confortáveis, conseguimos neste momento olhar para cima, mas são apenas três pontos que vão estar em disputa. Estamos a fazer uma boa época, mas ainda não terminou e ninguém vai facilitar até ao final. Temos ainda muito para conquistar, sabendo que temos de dar o nosso melhor a cada jogo e temos de estar focados porque, se nos distrairmos, as coisas podem não terminar da mesma forma», explicou, elogiando o plantel e o trabalho desenvolvido desde que chegou.

«Sempre acreditei muito no meu trabalho, na minha equipa técnica, mas sobretudo no plantel. Fizemos um estudo exaustivo e percebemos que havia matéria-prima para fazer um bom trabalho. Acreditámos e fizemos acreditar os jogadores. Estamos a fazer uma boa época, mas ainda não terminou», concluiu.

Para o jogo em Guimarães, César Peixoto volta a contar com Marco Baixinho e Antunes, que cumpriram castigo. Adrián Butzke recuperou e também é opção. Já Nico Gaitán permanece como dúvida, não esclarecida em absoluto por Peixoto. De fora, à semelhança das últimas semanas, vão ficar os lesionados Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e N’Dri Koffi.

O V. Guimarães-Paços de Ferreira tem início às 20h30 de sexta-feira no Estádio D. Afonso Henriques e arbitragem de Hélder Malheiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.