Declarações do futebolista do Paços de Ferreira, Nuno Santos, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 8.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

[Se o 1-1 é decisivo, em cima do intervalo:] «Acho que sim, porque faltava pouco tempo pra o intervalo. Era bom termos ido para o intervalo com o resultado a nosso favor. Infelizmente, não conseguimos segurar.»

«Depois é o FC Porto, a jogar em casa, com mais bola do que nós, nós não tão bem com bola, mas focados defensivamente. Mas é difícil defender de uma equipa que está mais tempo sobre nós do que o contrário e o segundo golo acabou por ditar o resultado, embora tivéssemos tido uma bola ao poste e outras oportunidades.»

[Se ter mais bola era o que era preciso:] «Jogando em casa do FC Porto é normal que não se consiga ter tanta bola, mas acredito que se tivéssemos conseguido ter mais, tínhamos mais oportunidades. Mas há que realçar o desempenho da equipa, não é toda a gente que vem aqui e consegue um resultado pela margem mínima. Continuamos o nosso trabalho durante a semana para voltar mais fortes do que nunca.»

«É sempre especial marcar, mas queria os três pontos.»