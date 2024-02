Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport Tv 1, após o empate (0-0) na receção ao Rio Ave, na 20.ª jornada da Liga:

«[Podia passar a noite toda a tentar e não marcaria?] Podemos entrar por aí. A equipa fez de tudo, na primeira parte fomos muito intensos e na segunda também. Infelizmente, a bola não entrou. Há que continuar a trabalhar, estamos num bom caminho, a fazer boas exibições. O Rio Ave não fez nada para poder sair daqui com um resultado positivo. Que remate é que eles fizeram à baliza na segunda parte? Acho muito pouco. O árbitro também permitiu um pouco que eles fizessem antijogo, também faz parte do futebol. Dar os parabéns aos meus companheiros, aos adeptos que vieram cá hoje apoiar a equipa do primeiro ao último minuto. Há que descansar para o próximo jogo.»

«[O resultado não é compatível com a exibição?] Jogamos para sermos campeões, para ganhar jogos. O árbitro, na expulsão, disse que ia dar mais um minuto e não deu. Há que pedir-lhe uma explicação. Está na regra que quando há uma expulsão, uma comemoração de um golo ou outra paragem, tem de dar mais um minuto. Ele entendeu que não tinha de dar. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho. Aquilo que se está a passar é muito evidente. Desde os primeiros jogos, estou sempre a dizer que vai ser um ano muito difícil, por tudo. Há que continuar a honrar esta camisola. O FC Porto já deu muito à nossa região, a Portugal e é um clube muito importante na Europa. Há que ter um pouco de respeito por esta instituição. Não é só falar quando as coisas estão mal, há que falar quando estão bem também. Não é utilizar a marca do FC Porto para poder atingir certas pessoas. Temos de ter respeito, porque nós, jogadores, tentamos fazer o melhor para poder dignificar este desporto, honrar o nome de Portugal na Europa e muita gente não vê dessa maneira. Falta um bocado de respeito ao nosso clube.»

«[Está a falar do jogo de hoje?] Não. No geral. Muita gente fala mal e critica o FC Porto. Dá para ver pelas capas dos jornais, muito tendenciosas no que escrevem sobre nós. Fala-se muito pouco do bom futebol que temos desempenhado. São só coisas negativos. Existem guerras no mundo e querem mais o quê? Isto não leva a nada. Vamos olhar às coisas boas que o futebol tem. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Hoje foi a prova disso. Mesmo não ganhando, tentámos ser uma equipa humilde, trabalhadora, intensa. Há duas semanas os árbitros deram-nos uma palestra sobre estas paragens e antijogo. Não digo que o Rio Ave fez isso o jogo todo, mas é uma estratégia. Jogaram há três dias, é normal. O árbitro é que tem de comandar essas paragens. Também já estive do outro lado, sei o quanto é difícil. Temos de olhar para o bom futebol de hoje, uma equipa humilde como o Rio Ave a trabalha e nós a trabalhar também para o nosso objetivo. Não vamos atirar a toalha por causa de um resultado menos positivo. Falta muita Liga e muitos pontos. O importante é que estamos a fazer bons jogos e é isso que vamos continuar a fazer.»