Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-3) sobre o Vitória de Guimarães:

[Melhor equipa do campeonato, como disse Pinto da Costa?] «É a opinião do presidente. No ano 2020 fomos a melhor equipa, ganhámos quase tudo. Nesse sentido ele tem razão ao afirmar que o FC Porto foi a melhor equipa. Mas, como sabe, a melhor equipa fomos até ao dia de hoje e agora temos de iniciar o ano 2021 a ganhar títulos, com hegemonia de continuar a ganhar jogos e títulos, a manter um nível alto».