O FC Porto desloca-se a Guimarães na 11.ª jornada da Liga 2020/21. O jogo frente ao Vitória realiza-se nesta terça-feira, a partir das 21h00, no Estádio D. Afonso Henriques.



Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição destacou a importância de um triunfo, após a conquista da Supertaça: «Não houve festa, houve uma conquista, momentos muito divertidos no autocarro, os jogadores tiveram depois dois dias merecidos com as famílias. A partir desse momento, entrei com a mesma azia de sempre, com a exigência que é normal em mim, os jogadores também com uma determinação grande no seu trabalho. O mais importante é o próximo jogo, estivemos contentes nas horas seguintes, não sabemos não qual foi o jogo importante para a conquista do título, temos de o ganhar para no fim perceber isso.»



«Olhamos para este jogo também como uma final. Esse é o segredo dos verdadeiros campeões. São aqueles que atingem um nível alto, conseguem ganhar títulos e conseguem manter-se lá em cima. É essa a prova de maturidade, de caráter, de personalidade da equipa. É isso que espero, essa resposta positiva», salientou.



Os dragões têm melhorado o registo defensivo e Sérgio Conceição destaca a consistência da equipa: «Isso tem a ver com a consistência da equipa. A equipa tem estado bem, somos uma equipa madura, que sabe o que quer do jogo, sabe estar nos diferentes momentos do jogo. A equipa tem melhorado, a base para ganhar é essa consistência.»