A FIGURA: Otávio

Regressou ao meio campo do FC Porto, e nota-se claramente a qualidade acima da média do internacional português, quer no critério que define cada lance quer na capacidade de execução. Conduziu os principais lances de perigo dos dragões, sendo o elemento catalisador de uma equipa amorfa e sem chama. Faltou sequência ao critério de Otávio.

O MOMENTO: Contra golpe arsenalista (90+5’)

No derradeiro lance do encontro a pedreira ameaçou eclodir. Após um canto a favor do FC Porto, Matheus repôs rapidamente a bola em jogo e o Sp. Braga apareceu em superioridade numérica no ataque. Sozinho na cara de Diogo Costa, Pizzi podia ter rematado, mas optou por tentar servir um colega, acabando por perder o lance. O lance mais perigoso de todo o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Bruma

Apareceu nas várias latitudes de ataque do Sp. Braga e a sua imprevisibilidade deu variabilidade às movimentações ofensivas da equipa de Artur Jorge. Testou a atenção de Diogo Costa mais do que uma vez, acabando por ir perdendo gás com o evoluir do cronómetro.

Marcano

Foi o patrão da defesa do FC Porto. Num jogo em que Sérgio Conceição trocou os laterais no decorrer do encontro, o espanhol foi elemento que garantiu equilíbrio e sobriedade ao setor mais recuado dos azuis e brancos.

Tormena

O defesa central voltou ao onze, fez dupla com Niakaté, e rubricou uma exibição praticamente perfeita. Exímio no posicionamento, travou vários duelos diretos com os adversários, levando quase sempre a melhor.

Uribe

Esteve longe de fazer uma exibição de gala, mas ainda assim lutou e não deixou que o meio campo azul e branco se desorganizasse por completo.