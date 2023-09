Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Gil Vicente, conseguida graças a um golo do internacional canadiano já nos descontos da partida.

«São três pontos num jogo muito difícil. Vínhamos de uma boa vitória na Champions, temos outro muito difícil na sexta-feira [na Luz, com o Benfica], por isso queríamos ganhar a todo o custo. Ganhar no primeiro minuto ou no último não importa. Ainda bem que a malta trabalhou para isso e conseguimos.

Estamos em primeiro, têm de ter paciência. Estamos a trabalhar muito para ter um futebol mais atrativo, mas o mais importante nesta fase é ganhar. As contas só se fazem no fim.»

[um golo de cabeça, pouco habitual]

«É uma questão de timing. A bola veio ter comigo e consegui finalizar.»