Declarações do treinador do Marítimo, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota ante o FC Porto, por 5-1, em jogo da 1.ª jornada da I Liga 2022/23:

«Foi demasiado pesado e determinados momentos do jogo marcaram a história do que se passou. Entrámos muito bem no jogo, criámos duas situações antes do 1-0, a do Xadas na barra e a do Joel em que o Diogo faz aquela defesa impressionante, com aquele mau atraso.»

«Depois, o FC Porto acaba por fazer o golo. Nós tivemos um período de dez minutos a seguir ao golo em que não nos encontrámos e tivemos dificuldade. Depois, penso que voltámos a estar bem no jogo, temos mais duas oportunidades. Penso que sofremos dois golos por culpa própria, permitimos algumas situações em que temos de saber sentir mais o jogo, porque não variámos o que pretendíamos para o jogo, que era poder sair curto em determinados momentos, mas noutros podermos queimar algumas situações. Não o fizemos, cometemos alguns erros e contra equipas destas dá para sofrer golos no imediato. Penso que o resultado ao intervalo era demasiado injusto.»

«Na segunda parte, caímos no rendimento. Ainda assim tivemos o lance do golo e o lance do Miguel Sousa que passou próximo e penso que o resultado acabou por se avolumar sem justificar o suficiente para isso. Vitória justa do FC Porto, mas podia ter sido diferente se tivéssemos concretizado as ocasiões.»

«Nada é inegociável, para nós inegociável é não sentir o jogo. Queríamos que a equipa tivesse sentido o jogo, faz parte do crescimento. Queremos sair a construir, mas queremos olhar para os espaços e os espaços estavam mais bloqueados pelo FC Porto e teríamos de procurar outros espaços. Se tivesse de ser longo, seria sem problema. Cometemos alguns erros, mas fizemos muitas coisas positivas.»