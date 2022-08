Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada sofrida no Dragão, frente ao FC Porto.

«Entrámos muito bem, a conseguir bater a pressão e a conseguir chegar à área. Temos duas oportunidades antes do golo do FC Porto e depois podíamos ter feito o 1-1, não fosse uma grande defesa do Diogo Costa.

Depois, não sentimos o jogo da forma correta. Somos uma equipa que quer jogar, mas temos de saber sentir os momentos. E houve muitos momentos, contra uma equipa forte a pressionar, em que abusámos da saída curta quando precisávamos de saída mais longa, para meter o FC Porto a correr para trás.

Na segunda parte ficou mais difícil, com o desgaste natural e por sentirmos que o resultado ao intervalo era demasiado enganador. Globalmente, penso que o resultado é demasiado volumoso. Vir ao Dragão criar quatro ou cinco oportunidades claras, torna curto o que conseguimos. Não são muitas equipas que o conseguem.

O FC Porto fez sete remates enquadrados e marcou cinco golos. Não é uma situação muito habitual. Sabemos onde erramos e para onde queremos ir. Estes erros fazem-nos crescer, mas queremos corrigi-los rapidamente.»