O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Marítimo (5-1), na primeira jornada da Liga:

[FC Porto esteve melhor depois dos primeiros 20 minutos] O Marítimo entrou desinibido, a demonstrar que vinha aqui discutir o resultado, mas com o tempo fomos sendo a equipa que nos habituámos a ser, com uma pressão muito forte, a não deixar fazer o que o adversário gosta. Aqui e ali é verdade que houve algum desequilíbrio com posse, também por culpa do Marítimo, mas é um resultado natural para uma equipa que olha para este campeonato a saber que vai ter muitas dificuldades. Estou algo receoso por tudo o que sinto no jogo. Sou um treinador que gesticula, falo muito com a equipa, sento-me e levanto-me. Hoje não dirigi a palavra ao árbitro, estava a gesticular isso sim, porque o Joel devia ser expulso. E o árbitro veio logo para mostrar cartão. Com essa atitude, em vez de acalmar só cria mais nervosismo na equipa. Fomos infelizes com as equipas de arbitragem nestes dois jogos. Que em maio ganhe a melhor equipa.

[Pressão que a equipa exerce demonstra a exigência do Sérgio Conceição] Aqui andamos sempre a trabalhar no limite, com toda a dedicação do mundo. É respeitar o adversário querermos sempre mais, mesmo aos 90 minutos. Queremos ser sempre fiéis ao que somos. Se somos uma equipa pressionante, temos de o ser até ao fim do jogo.

[Zaidu e João Mário vão aguentar esta carga física] Somos fiéis a esses princípios, mas claro que há nuances na estratégia. Mas não abdicamos da nossa base, de há cinco anos para cá procuramos essas características, o futebol cada vez é mais intenso e veloz, requer uma grande capacidade física.»