Francisco Conceição saiu do banco para ter um papel decisivo no segundo golo do FC Porto frente ao Belenenses, no Estádio do Jamor.



O jovem furou pelo centro, por um adversário e serviu Evanilson.



O avançado dominou, tirou o marcador direto da frente e finalizou de pé esquerdo, bisando na partida.



Veja o golo: