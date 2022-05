O FC Porto foi ao Estádio da Luz vencer o Benfica por 1-0 e, desta forma, garantiu a conquista do título de campeão de Portugal.

O Benfica chegou a festejar um golo, aos 54 minutos, por Darwin, mas acabou por ser anulado por dois centímetros. O único golo que valeu foi o de Zaidu, marcado já em tempo de compensação, na sequência de um lance conduzido por Pepê.

Com este triunfo, o FC Porto passa a contar com 88 pontos, mais nove do que o Sporting, que joga ainda esta noite em Portimão, mas já sem possibilidades de alcançar o líder da Liga.

