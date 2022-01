Mehdi Taremi entrou no decorrer do segundo tempo do FC Porto-Famalicão e apontou o terceiro golo dos dragões, aos 78 minutos.

O iraniano foi derrubado por Pickel no interior da grande área e assumiu a responsabilidade de bater a grande penalidade. Da marca dos onze metros, disparou para o meio e enganou Luiz Júnior.

Veja o golo: