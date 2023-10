A FIGURA: Eustáquio

Depois de se ter notabilizado a meio da semana, em Antuérpia a contar para a Champions, o médio canadiano voltou a estar em plano de destaque. Desde logo assina o momento da noite, com um golo sublime, o quarto da temporada, num excelente remate de pé esquerdo. Para além disso, foi o centro de operações do FC Porto, a gerir as tarefas defensivas e ofensivas do conjunto de Sérgio Conceição, tendo também em conta o equilíbrio da equipa.

O MOMENTO: segundo golo do FC Porto (44’)

Em cima do intervalo, num momento em que o Vizela ousava mais do que até então, o FC Porto chega ao golo da tranquilidade. Grande momento de Eustáquio, a ameaçar o remate com o pé direito, iludindo com essa simulação o oponente direto, ficando com caminho livre para rematar de pé esquerdo em zona frontal à baliza. Remate forte e colocado, a embater no travessão antes de abanar a rede. Grande golo do médio.

OUTROS DESTAQUES

João Mário

Adaptado na lateral esquerda, João Mário cumpriu e teve uma prestação consistente. Sempre ativo, travou os parcos suspiros vizelenses pelo seu flanco e foi sempre uma opção a ter em conta no ataque.

Nuno Moreira

O principal elemento no setor ofensivo do Vizela. Atirou ao ferro ainda na primeira parte, de pé esquerdo, sendo das suas iniciativas que o Vizela teve uma réstia de esperança de lutar pelos pontos em disputa.

Francisco Conceição

Foi uma das novidades nos onzes dos dragões e, com a sua irreverência no corredor direito, o extremo emprestou alguma dose de imprevisibilidade ao jogo dos dragões. Jogo de muita luta com alguns bons momentos.

Anderson

Sem mãos a medir, o central brasileiro foi uma espécie de bombeiro no último reduto vizelense. Cometeu erros, era inevitável dado o caudal ofensivo adversário, mas evitou males maiores para o Vizela com várias intervenções providenciais.