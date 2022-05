O jogador do FC Porto, Zaidu, na flash interview à BTV, após a vitória por 1-0 no Estádio da Luz com o Benfica:

«[Eleito melhor em campo] Obrigado pelo prémio de homem do jogo. O mais importante na minha vida é ganhar. Precisávamos de ganhar, conseguimos ganhar 1-0 e o mais importante é a nossa equipa.»