FIGURA: Felipe Pires

Primeiro bis ao serviço do Moreirense para lançar a maior vitória dos cónegos na presente edição do campeonato, na última jornada. Além dos golos, fez um jogo completo, sempre irrequieto e interventivo pelas alas e na variação de jogo mais para zonas centrais. A melhor despedida da época.

MOMENTO: erro a dobrar e Pires a bisar (44m)

Depois de um livre a favor do Famalicão, Iván Jaime fez um passe atrasado para Diogo Figueiras, numa ação que se revelou fatal. Felipe Pires foi mais astuto, roubou a bola e fez ultrapassagem ao lateral-direito do Famalicão, correndo até à área para bater Luiz Júnior pela segunda vez. O 2-0 no marcador, apesar de ainda na primeira parte, deu outro conforto ao Moreirense para encarar o jogo.

Moreirense-Famalicão, 3-0: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Valenzuela: grande agitador do jogo do Famalicão na segunda parte, depois de ter sido lançado a partir do banco por Ivo Vieira. Percorreu fundamentalmente o corredor direito, dando grande trabalho a Abdu Conté. Procurou também a largura, galgando metros de lado a lado à procura de espaços e a servir os colegas.

Walterson: depois da assistência, um golo a coroar uma das melhores exibições individuais da época no que à influência direta pelo resultado diz respeito. Começou por servir Felipe Pires para o 1-0 após roubar a bola a Calvin e fechou depois as contas, com o 3-0 final aos 84 minutos.

Fábio Pacheco: jogo consistente no meio campo do Moreirense, com alguns cortes e interceções importantes que impediram o Famalicão de chegar ao ataque com mais rapidez.