FIGURA: Carlos Mané

Foi sempre um dos homens mais perigosos do Rio Ave. Fez a assistência para o golo da equipa aos sete minutos, esteve perto de marcar já perto do intervalo e, com Dala, Camacho e Geraldes, mostrou em mais um jogo a qualidade e o que de bom os quatro homens mais da frente podem fazer. Assistiu ainda de bandeja para Camacho poder sentenciar, mas o extremo cedido pelo Sporting desperdiçou clara ocasião.

MOMENTO: o golo de Felipe Pires (83m)

Num lance criado a partir do banco, o brasileiro tabelou no início da jogada com Gonçalo Franco e conseguiu ainda beneficiar da tentativa de combinação com Rafael Martins para passar entre três adversários e concluir na cara de Kieszek. O lance valeu o 1-1 final no marcador.

Moreirense-Rio Ave: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Abdu Conté: com um Moreirense muito projetado pela esquerda do ataque na segunda parte, o lateral-esquerdo esteve muito presente nas ações ofensivas dos minhotos, com alguns cruzamentos perigosos para a área. Um deles até resultou em golo, mas Rafael Martins estava adiantado.

Francisco Geraldes: bom início de jogo do médio, nas costas de Gelson Dala. Criou a primeira grande ocasião, a que originou o golo. Foi coeso e teve qualidade com a bola nos pés, mas não chegou, apesar de o Rio Ave ter sido globalmente melhor em campo.

Felipe Pires: cerca de meia-hora em campo bastou para fazer o golo que permitiu um importante empate ao Moreirense.

Pelé: deu consistência ao meio-campo do Rio Ave ao lado de Filipe Augusto, atendendo de forma positiva às constantes indicações dadas pelo treinador Miguel Cardoso a partir do banco.