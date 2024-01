A Liga pretende que na final-four da Taça da Liga seja possível as equipas de arbitragem comunicarem as decisões ao público, aquando do recurso ao vídeoárbitro (VAR).

Em comunicado, a entidade enaltece a «decisão da FIFA e do IFAB de permitir que as decisões do árbitro de campo em situações de intervenção do VAR sejam comunicadas pelo próprio ao público e em casa, por meio da transmissão televisiva».

Além disso, a Liga congratula o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, pela implementação inédita desta medida nas competições nacionais.

A final-four da Taça da Liga vai decorrer entre 23 e 27 de janeiro, em Leiria.